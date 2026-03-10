Алексей Карванен, официальный представитель Егора Демина, высказал свои мысли о перспективах сборной России после возможного возвращения на международную арену.

Егор Демин globallookpress.com

«Он с удовольствием приедет в сборную, если у команды будут официальные матчи. Крупные официальные турниры летом. А просто приезжать на сборы в Москву, чтобы показаться Зорану Лукичу, — утопическая идея», — цитирует Карванена «СЭ».

В 2021 году Егор выступал за сборную U-16 на турнире «Челленджер», где соперничал с командами Франции, Литвы и Румынии. В возрасте 15 лет он показал впечатляющие результаты, заняв второе место в команде по количеству очков, передач, перехватов и проведённых минут. Также он лидировал по числу трехочковых бросков и полезности.