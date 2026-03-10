Российская лыжница Анастасия Багиян выиграла золотую медаль в спринте классическим стилем на Паралимпийских играх 2026 года.

Анастасия Багиян
Анастасия Багиян globallookpress.com

В финале Багиян, представляющая класс NS1 (для спортсменов с нарушением зрения), финишировала за 3 минуты 16,1 секунды.  Ее сопровождал Сергей Синякин.

Это вторая золотая медаль сборной России на Паралимпиаде в Италии после победы горнолыжницы Варвары Ворончихиной в супергиганте.

Важно отметить, что российские спортсмены впервые с 2014 года участвуют в Паралимпийских играх под флагом и гимном своей страны.