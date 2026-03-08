Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Лахти. Гонка на 10 км классическим стилем. Результаты:

Второй стала ее соотечественница Линн Сван (+4,1). Третьей — американка Джессика Диггинс (+6,2). Следом за ними россиянка Дарья Непряева.

Она пробежала дистанцию в 10 км за 25.57,6.

Двукратная олимпийская чемпионка Фрида Карлссон (Швеция) был первой в классической разделке на 9-м этапе Кубка мира в финском Лахти.

