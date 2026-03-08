Лыжник Александр Большунов поделился впечатлениями после своей победы в марафонской гонке на чемпионате России‑2026 в Южно‑Сахалинске.

Александр Большунов globallookpress.com

«Удалось победить с отрывом, как это раньше получалось. Но скажу честно, что ещё не то состояние, когда я могу уверенно бежать и выигрывать. Но рад, что могу бороться с ребятами.

Что касается Сахалина, то это уникальное место. Ночью такой снег валил, что казалось, гонки не будет, но организаторы приложили очень много усилий, чтобы гонка состоялась. Трасса была подготовлена идеально: с таким снегом палки даже проваливались. Нам присылали видео, где всё улетало от ветра, а по итогу приехали — и всё было готово. Спасибо, что всё сделали, чтобы гонка состоялась. Сахалин — классное место. Много болельщиков пришло. Это говорит об интересе.

У меня были новые лыжи. Сегодня были сложные погодные условия, надо было вкатиться в длинную гонку и дальше смотреть по состоянию. Неплохо работали сегодня; если сравнивать с ребятами, то даже получше. Мельниченко сегодня стал вторым, и когда за ним садился на спуске, то полтора‑два метра — и ты уже отстаёшь от него. Старался очень близко к нему держаться. Рад, что сегодня удалось выиграть. Мельниченко был в хорошем состоянии и был готов сражаться за победу», — сказал Большунов «СЭ».

29‑летний лыжник пробежал марафон за 2 часа 15 минут 52,5 секунды. Для него это четвёртая в карьере победа в Южно‑Сахалинске и тридцатая в чемпионате России.