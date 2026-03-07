Шведка Йонна Сундлинг была первой в женском спринте на 9-м этапе Кубка мира в финском Лахти.

Йонна Сундлинг
Йонна Сундлинг globallookpress.com

Второй стала её соотечественница Линн Сван (+0,17).  Тройку призёров замкнула немка Колетта Ридцек (+0,84).

Напомним, что россиянка Дарья Непряева не участвовала в этой гонке.

Лыжи, Кубок мира, 9-й этап, женщины, спринт, результат:

1.  Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.07,00.
2.  Линн Сван (Швеция) — отставание 0,17.
3.  Колетта Ридцек (Германия) — 0,84.
4.  Йоханна Хагстрём (Швеция) — 0,86.
5.  Мои Илар (Швеция) — 1,60.