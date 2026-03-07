Напомним, что россиянка Дарья Непряева не участвовала в этой гонке.

Второй стала её соотечественница Линн Сван (+0,17). Тройку призёров замкнула немка Колетта Ридцек (+0,84).

Шведка Йонна Сундлинг была первой в женском спринте на 9-м этапе Кубка мира в финском Лахти.

