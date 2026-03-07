Лыжница из Санкт-Петербурга Евгения Крупицкая завоевала золото в масс-старте на 50 киллометров на чемпионате России 2026 года, который проходит в Южно-Сахалинске. Она финишировала с результатом 2:27:28,9.

Евгения Крупицкая globallookpress.com

Серебряную медаль завоевала Елизавета Пантрина, уступив победительнице 2 минуты 20 секунд. Третье место заняла Екатерина Булычева, которая отстала на 2 минуты 27 секунд.

Чемпионат России по лыжным гонкам 2026 года завершится 8 марта. Финальными событиями станут мужской и женский марафоны на 50 километров.