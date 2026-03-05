София Дзепка лидирует после короткой программы на юниорском финале Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске
Выступление 16-летней фигуристки оценили в 72,91 балла. Дзепка тренируется под руководством Екатерины Моисеевой.
Второе место заняла Виктория Стрельцова с результатом 71,22 балла, а замыкает тройку лидеров Алена Принева, набравшая 67,86 баллов.
Произвольную программу участницы представят завтра, 6 марта. Начало соревнований запланировано на 11:00 по московскому времени.