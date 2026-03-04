«Майами» уверенно обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:98.
Центровой «Хит» Бэм Адебайо набрал 23 очка и стал самым результативным игроком встречи.
Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин пропустил матч из-за травмы.
«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке одержали победу над «Нью-Орлеаном» со счётом 110:101.
Главным героем встречи стал разыгрывающий хозяев Лука Дончич, оформивший дабл-дабл — 27 очков и 10 подборов.
Леброн Джеймс набрал 21 очко, сделал семь подборов и семь ассистов.
«Миннесота» обыграла «Мемфис» — 117:110. Самым результативным игроком матча оказался защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, который записал в актив 41 очко.
В других матчах игрового дня «Торонто» уступил «Нью-Йорку» со счетом 95:111, «Оклахома» обыграла «Чикаго» (116:108), «Сан-Антонио» разгромил «Филадельфию» (131:91), «Орландо» победил «Вашингтон» (126:109), а «Шарлотт» справился с «Далласом» (117:90).