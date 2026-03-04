В других матчах игрового дня «Торонто» уступил «Нью-Йорку» со счетом 95:111, «Оклахома» обыграла «Чикаго» (116:108), «Сан-Антонио» разгромил «Филадельфию» (131:91), «Орландо» победил «Вашингтон» (126:109), а «Шарлотт» справился с «Далласом» (117:90).

«Миннесота» обыграла «Мемфис» — 117:110. Самым результативным игроком матча оказался защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс , который записал в актив 41 очко.

Леброн Джеймс набрал 21 очко, сделал семь подборов и семь ассистов.

Главным героем встречи стал разыгрывающий хозяев Лука Дончич , оформивший дабл-дабл — 27 очков и 10 подборов.

«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке одержали победу над «Нью-Орлеаном» со счётом 110:101.

Центровой «Хит» Бэм Адебайо набрал 23 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Милан-2026•24/02/2026 08:31 Одна медаль на всех: итоги Олимпиады-2026 для россиян

Милан-2026•24/02/2026 04:41 Безумный Милан: 14 самых странных историй Олимпиады-2026

Милан-2026•23/02/2026 01:27 Церемония закрытия Олимпиады-2026: фотогалерея

Милан-2026•23/02/2026 01:04 Церемония закрытия Олимпиады-2026: онлайн, прямая трансляция

Милан-2026•22/02/2026 20:07 22 февраля в Милане-2026: анонс, онлайн, медали, итоги дня

Главные темы сейчас

Милан-2026•20/02/2026 19:43 Крах Малинина, тренер-мем, Снуп Догг: эти и ещё 6 главных событий фигурки на ОИ-2026

Милан-2026•20/02/2026 02:26 Ски-что? Ски-альпинизм — новый вид на Олимпиаде, в котором у России единственная медаль Милана-2026

Милан-2026•20/02/2026 04:51 Падение Петросян: как именно россиянка осталась без медали. Фотогалерея

Милан-2026•19/02/2026 18:25 Искусство быть собой: секрет успеха Алисы Лю

Милан-2026•18/02/2026 19:05 Один в поле воин. Каково это — быть единственным олимпийцем от своей страны?

Выбор читателей

Футбол•02/03/2026 19:26 Трансферный дайджест. 24 февраля — 2 марта

Футбол•01/03/2026 03:18 «ПСЖ» уходит в отрыв: гол Барколя и сейвы Сафонова обеспечили победу над «Гавром»

Футбол•Вчера 13:29 Большая чистка: шесть звезд АПЛ, рискующих потерять место в топ‑клубах

Футбол•26/02/2026 03:55 Проблемный «Реал» добил «Бенфику» на «Бернабеу»: Арбелоа сдал первый еврокубковый экзамен

Футбол•27/02/2026 18:35 Александр Елагин: «Ман Сити» пройдет «Реал», если не будет готов Мбаппе

Самое интересное

Милан-2026•14/02/2026 20:28 Разбор сенсации: как именно Илья Малинин потерял олимпийское золото в фигурке

Милан-2026•14/02/2026 06:21 Я просто потерял контроль: катастрофа Ильи Малинина на Олимпиаде

Футбол•13/02/2026 20:22 50 худших трансферов в истории АПЛ (часть 2): провал украинцев и легендарный обман

Футбол•13/02/2026 14:19 Гонка со временем: Италия пытается опередить Нигерию в борьбе за Онеста Аанора