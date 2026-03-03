Серебряный призёр Олимпиады‑2026 в ски‑альпинизме Никита Филиппов рассказал, что доволен своим выступлением на Играх в Милане, но имел все шансы завоевать золото.

Никита Филиппов globallookpress.com

«Внутри остался нормальным пацаном. Держу связь с друзьями. Жизнь изменилась, но стараюсь не звездиться и готовиться к новым Играм. Понимаю: если меня на соревнованиях в России обгонят, значит, я сдаю обороты.

После финального заезда на Играх я упал на колени. Не без сил — был адреналин, эндорфины, мог ещё пробежать гонку.

В детстве я занимался карате. Потом мой друг пошёл на биатлон, а я — за ним. Ски‑альпинизм пришёл в мою жизнь в 12 лет. Ловлю кайф от зарубы с ребятами, от азарта. Биатлон же мне нравится тем, что нужно быть психологически устойчивым и стабильным.

Если бы у меня не было такого примера, как отец‑тренер, у меня бы не было медали Игр. Думаю, что на 99 % всё там сделал классно, но полторы секунды мог бы отыграть. Был небольшой шанс на золото.

Зрителей было около 4 тысяч около трассы. Себя не слышишь: гул, шум. Верю, что ещё всё будет, хочу сохранять мотивацию. Теперь хочется хорошо выступить на чемпионате Европы», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Филиппов стал единственным спортсменом от России на Олимпиаде‑2026, кто завоевал медаль. В ски‑альпинизме, который дебютировал в программе Игр, он выиграл серебро.