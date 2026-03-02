Центровой клуба НБА «Сан-Антонио Сперс», французский баскетболист Виктор Вембаньяма, поделился своими мыслями о поражении команды в матче против «Нью-Йорк Никс».

Виктор Вембаньяма globallookpress.com

«Они старались играть жестче, но не так агрессивно, как обычно. Мы выглядели нерешительно, особенно я. Я плохо бросал трёхочковые и слишком долго держал мяч. Мы подарили сопернику шанс, и нам нужно было играть лучше, особенно в первой четверти», — отметил Вембаньяма на пресс-конференции.

В текущем сезоне французский центровой Вембаньяма набирает в среднем 23,7 очка, 11,2 подбора и 2,9 блока в матче.