Олимпийская чемпионка 2010 года 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала, что намерена восстанавливать свое здоровье. Спортсменка вернулась домой после многочисленных операций.

Линдси Вонн globallookpress.com

«Дом, милый дом. Приятно спать в своей кровати. Сейчас я сосредоточена на терапии и восстановлении здоровья. Это будет трудный и болезненный путь, но я вкладываю в него всю свою энергию, как всегда.

Собираюсь уделить время себе. Буду сообщать вам новости по мере возможности, но сейчас я сосредоточена на заботе о себе», — написала Вонн в соцсетях.