«Лос-Анджелес Лейкерс» дома разгромили «Сакраменто» со счётом 128:104 в матче регулярного чемпионата НБА.

Лука Дончич globallookpress.com

Главными творцами успеха стали Лука Дончич и Леброн Джеймс, набравшие вместе 52 очка (28 и 24 соответственно).

«Лейкерс» одержали 36-ю победу в 60 матчах и занимают шестое место в Западной конференции, тогда как «Сакраменто» остаётся на последнем месте с результатом 14-48.

«Оклахома» на выезде обыграла «Даллас» — 100:87.

Самым результативным стал Шэй Гилджес-Александер с 30 очками.

«Оклахома» лидирует в Западной конференции с 47 победами при 15 поражениях, а «Даллас» занимает 12-е место (21-39).

В Восточной конференции «Детройт» одержал третью победу подряд, обыграв «Орландо» со счётом 106:92.

Лучшим игроком встречи стал Кейд Каннингем, набравший 29 очков и сделавший 11 передач.

«Детройт» возглавляет таблицу Востока с показателем 45-14, а «Орландо» располагается на восьмом месте (31-28).

Результаты матчей регулярного чемпионата НБА 2 марта

«Индиана» — «Мемфис» — 106:125

«Орландо» — «Детройт» — 92:106

«Атланта» — «Портленд» — 135:101

«Даллас» — «Оклахома-Сити» — 87:100

«Бостон» — «Филадельфия» — 114:98

«Лос-Анджелес» — «Нью-Орлеан» — 137:117

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто» — 128:104