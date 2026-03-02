«Лос-Анджелес Лейкерс» дома разгромили «Сакраменто» со счётом 128:104 в матче регулярного чемпионата НБА.
Главными творцами успеха стали Лука Дончич и Леброн Джеймс, набравшие вместе 52 очка (28 и 24 соответственно).
«Лейкерс» одержали 36-ю победу в 60 матчах и занимают шестое место в Западной конференции, тогда как «Сакраменто» остаётся на последнем месте с результатом 14-48.
«Оклахома» на выезде обыграла «Даллас» — 100:87.
Самым результативным стал Шэй Гилджес-Александер с 30 очками.
«Оклахома» лидирует в Западной конференции с 47 победами при 15 поражениях, а «Даллас» занимает 12-е место (21-39).
В Восточной конференции «Детройт» одержал третью победу подряд, обыграв «Орландо» со счётом 106:92.
Лучшим игроком встречи стал Кейд Каннингем, набравший 29 очков и сделавший 11 передач.
«Детройт» возглавляет таблицу Востока с показателем 45-14, а «Орландо» располагается на восьмом месте (31-28).
Результаты матчей регулярного чемпионата НБА 2 марта
«Индиана» — «Мемфис» — 106:125
«Орландо» — «Детройт» — 92:106
«Атланта» — «Портленд» — 135:101
«Даллас» — «Оклахома-Сити» — 87:100
«Бостон» — «Филадельфия» — 114:98
«Лос-Анджелес» — «Нью-Орлеан» — 137:117
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто» — 128:104