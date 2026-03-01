Также в тройке призёров ещё два норвежца: Харальд Амундсен и Мартин Лёвстрём Нюэнгет .

22‑летний лыжник преодолел дистанцию за 48:45,8 и отстал на 4 секунды от победителя гонки — 11‑кратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо из Норвегии.

Россиянин Савелий Коростелёв стал четвёртым в скиатлоне (2×10 км) в рамках 8‑го этапа Кубка мира в шведском Фалуне.

