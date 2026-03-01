Россиянин Савелий Коростелёв стал четвёртым в скиатлоне (2×10 км) в рамках 8‑го этапа Кубка мира в шведском Фалуне.
22‑летний лыжник преодолел дистанцию за 48:45,8 и отстал на 4 секунды от победителя гонки — 11‑кратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо из Норвегии.
Также в тройке призёров ещё два норвежца: Харальд Амундсен и Мартин Лёвстрём Нюэнгет.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Скиатлон 2х10 км, мужчины. Результаты:
Йоханнес Клебо (Норвегия) — 48.41,8.
Харальд Амундсен (Норвегия) — отставание 0,7.
Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +0,8.
Савелий Коростелёв (Россия) +4,0.
Андреас Рее (Норвегия) +5,2.
Арси Руусканен (Финляндия) +5,2.