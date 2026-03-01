Российская биатлонистка Юлия Коваленко завоевала золотую медаль в масс-старте на финальном этапе Кубка России — 2025/2026, проходящем в Златоусте.

Юлия Коваленко globallookpress.com

Представительница Свердловской области прошла дистанцию в 12,5 км за 39 минут 4,6 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевала Наталия Шевченко, уступившая победительнице 43,2 секунды и допустившая три промаха. Бронзу взяла Кристина Резцова, отставшая на 1 минуту 1,9 секунды и совершившая пять ошибок на стрельбище.