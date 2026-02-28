Первой была олимпийская чемпионка — 2026 шведка Линн Сван, обогнавшая Непряеву на 2,7 секунды.

В своём забеге она стала только пятой, что не позволило 23‑летней лыжнице пройти дальше.

Россиянка Дарья Непряева вылетела в четвертьфинале спринта свободным стилем на 8‑м этапе Кубка мира — 2025/2026 в швейцарском Фалуне.

