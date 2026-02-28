Россиянка Дарья Непряева вылетела в четвертьфинале спринта свободным стилем на 8‑м этапе Кубка мира — 2025/2026 в швейцарском Фалуне.

Дарья Непряева
Дарья Непряева globallookpress.com

В своём забеге она стала только пятой, что не позволило 23‑летней лыжнице пройти дальше.

Первой была олимпийская чемпионка — 2026 шведка Линн Сван, обогнавшая Непряеву на 2,7 секунды.

Лыжные гонки.  Кубок мира — 2025/2026, Фалун.  Спринт свободным стилем, женщины.  Четвертьфиналы:

1.  Линн Сван (Швеция) — 3.03,8.
2.  Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание 0,6.
3.  Ясмин Кяхяря (Финляндия) +0,9.
4.  Лотта Уднес Венг (Норвегия) +1,2.
5.  Дарья Непряева (Россия) +2,7.