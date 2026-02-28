Россиянин Савелий Коростелёв не смог пройти квалификационное сито на 8‑м этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
22‑летний лыжник показал 50‑е место в спринте, а в четвертьфинал выходят 30 лучших спортсменов.
Лучшее время показал 11‑кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, а Коростелёв отстал от него на 10,88 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Спринт свободным стилем, мужчины. Квалификация. Результаты:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.33,90.
2. Люка Шанава (Франция) — отставание 2,58.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,77.
4. Ян Штёльбен (Германия) +4,99.
5. Жауме Пуэйо (Испания) +4,99.
...
50. Савелий Коростелёв (Россия) +10,88.