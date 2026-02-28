Лучшее время показал 11‑кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо , а Коростелёв отстал от него на 10,88 секунды.

22‑летний лыжник показал 50‑е место в спринте, а в четвертьфинал выходят 30 лучших спортсменов.

Россиянин Савелий Коростелёв не смог пройти квалификационное сито на 8‑м этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

