Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрант стал всего шестым игроком в истории НБА, кто смог преодолеть отметку в 32000 набранных очков.

Кевин Дюрант globallookpress.com

Это произошло в игре регулярного чемпионата против «Орландо Мэджик» (113:108). Дюрант в ней набрал 40 очков.

Теперь у 37-летнего баскетболиста 32 006 очков.

Выше него пока только Леброн Джеймс (43 044), Карим Абдул-Джаббар (38 387), Карл Мэлоун (36 928), Коби Брайант (33 643) и Майкл Джордан (32 292).

За последнее время Дюрант обошел Уилта Чемберлена (31 419) и Дирка Новицки (31 560) в списке лучших бомбардиров всех времен.

В этом сезоне Дюрант набирает в среднем 27,6 очка за игру, реализуя 52,4% бросков с игры. В настоящий момент «Хьюстон» идет четвертым на «Западе» с 37 победами в 59 играх.