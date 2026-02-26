Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес высказался о прогрессе россиянина Егора Дёмина.

Егор Демин globallookpress.com

«Нужно подталкивать его к тому, чтобы он выходил из зоны комфорта. Все мы знаем, как легко ему даются броски, как легко он отдаёт передачи и видит площадку, но теперь нужно работать над другими вещами, даже если это неудобно.

Демин готов, он хочет пробовать. Полагаю, сейчас, в условиях реальных игровых нагрузок, это даётся непросто, но он отлично справляется с дополнительной работой. Летняя подготовка в этом плане будет иметь ещё большее значение», — приводит слова Фернандеса Sports Illustrated.