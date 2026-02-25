Американский фигурист Илья Малинин опубликовал новый пост после выступления на Олимпиаде-2026 в Италии. В одиночном катании спортсмен занял лишь восьмое место.

Илья Малинин globallookpress.com

«Все, что вело к этому моменту, казалось напрасным: ни цели продолжать, ни веры в мир, ни причин доверять самому себе. Я впустил в себя страх, и он меня разрушил. Теперь пора подниматься и начинать все сначала. С тем, что было, покончено, это в прошлом. Впереди новые цели и вызовы. Что-то более масштабное и значимое.

Я приехал сюда одним человеком, а уезжаю с совершенно иным настроем. Тем не менее, у меня были потрясающие моменты и воспоминания, и я уезжаю не с пустыми руками. Следующий шаг — искупление. Увидимся в Праге», — написал Малинин в соцсетях.

Малинин на Играх в Италии стал олимпийским чемпионом в командном турнире.