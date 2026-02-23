Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци после завершения Олимпийских игр в Милане ответила на вопрос о том, намерена ли она продолжать карьеру по окончании сезона-2025/26.

Лиза Виттоцци globallookpress.com

«Не знаю, я еще не думала об этом. Я не переставала верить в свои способности и надеялась, что это правильная Олимпиада для того, чтобы завоевать золото, учитывая, что в 2030 году я буду уже слишком старой. А пока я постараюсь наслаждаться каждым днем, не думая о будущем», — приводит Reuters слова Виттоцци.

На Олимпиаде-2026 31-летняя спортсменка завоевала золото в пасьюте и серебро в смешанной эстафете. Она также является бронзовым призером Игр 2018 года и двукратной чемпионкой мира.

После масс-старта на Олимпийских играх в Милане карьеры завершили две биатлонистки — соотечественница Виттоцци Доротея Вирер и немка Франциска Пройсс.