Норвежская лыжница Каролина Симпсон-Ларсен выступила с жесткой критикой организаторов Олимпиады-2026, которые изменили формат женского марафона, увеличив его на 20 км.

«Я считаю, что это идиотизм. 30 км — это более чем достаточно, отрывы просто огромные... Не знаю, как это выглядит со стороны, но, по мне, так за 50 км вряд ли может произойти что-то интереснее, чем за 30 км», — приводит слова Симпсон-Ларсен VG.

МОК в 2023 году принял решение уравнять дистанции марафонов для мужчин и женщин на Олимпиадах.

До Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо лыжницы всегда бежали 30 км. Сама Симпсон-Ларсен финишировала 14-й с отставанием в более 13 минут от победительницы шведки Эббы Андерссон.