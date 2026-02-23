«Бостон» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде со счётом 111:89 в матче регулярного чемпионата НБА. Лидером команды стал Джейлен Браун, набравший 32 очка.

Кавай Леонард globallookpress.com

Это третья победа «Бостона» подряд, команда занимает второе место на Востоке. «Лейкерс» расположились на пятой позиции Западной конференции.

«Филадельфия» выиграла у «Миннесоты» на выезде — 135:108. Самым результативным стал Тайриз Макси, набравший 39 очков.

Серия из трёх побед «Миннесоты» прервалась, команда остаётся на шестом месте Запада. «Филадельфия» одержала первую победу после четырёх поражений подряд и идёт шестой на Востоке.

«Орландо Мэджик» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в гостях — 111:109. Несмотря на поражение, самым результативным игроком встречи стал Кавай Леонард из «Клипперс» с 37 очками.

«Орландо» поднялся на седьмое место Восточной конференции, «Клипперс» занимают 10-ю позицию на Западе.

Результаты матвей игрового дня НБА 23 февраля

«Оклахома-Сити» — «Кливленд» — 121:113

«Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» — 94:122

«Голден Стэйт» — «Денвер» — 128:117

«Атланта» — «Бруклин» — 115:104

«Индиана» — «Даллас» — 130:134

«Вашингтон» — «Шарлотт» — 112:129

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бостон» — 89:111

«Миннесота» — «Филадельфия» — 108:135

«Финикс» — «Портленд» — 77:92

«Чикаго» — «Нью-Йорк Никс» — 99:105

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Орландо» — 109:111