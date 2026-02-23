Пресс-служба Единой лиги ВТБ определила символическую пятерку лучших игроков по итогам прошедшей недели (с 16 по 22 февраля).

Никита Михайловский
Никита Михайловский globallookpress.com

Символическая пятёрка недели в Единой лиге:

Джален Рейнольдс («УНИКС»);
Данило Тасич («Енисей»);
Трент Фрейзер («Зенит»);
Ливио Жан-Шарль (ЦСКА);
Никита Михайловский («Самара»).

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги, имея 26 побед и всего два поражения.  На втором месте — УНИКС с 25 победами и тремя поражениями.  Замыкает тройку лидеров «Зенит» с 20 победами и девятью поражениями.