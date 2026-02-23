Пресс-служба Единой лиги ВТБ определила символическую пятерку лучших игроков по итогам прошедшей недели (с 16 по 22 февраля).
Символическая пятёрка недели в Единой лиге:
Джален Рейнольдс («УНИКС»);
Данило Тасич («Енисей»);
Трент Фрейзер («Зенит»);
Ливио Жан-Шарль (ЦСКА);
Никита Михайловский («Самара»).
ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги, имея 26 побед и всего два поражения. На втором месте — УНИКС с 25 победами и тремя поражениями. Замыкает тройку лидеров «Зенит» с 20 победами и девятью поражениями.