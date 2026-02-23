Норвежский лыжник Йоханнес Клебо забрал больше всех наград на Олимпиаде в Милане.

Йоханнес Клебо globallookpress.com

Всего знаменитый спортсмен выиграл 6 золотых медалей на ОИ-2026 из 6 возможных. Всего же у него за карьеру стало 11 наград высшего достоинства. Также Клебо первым в истории спортсменом, выигравшим шесть золотых наград на Зимней Олимпиаде.

Вторым по числу наград в Милане стал его соотечественник биатлонист Стурла Холм Легрейд с пятью наградами (два золота и три бронзы). Он тоже завоевал медали во дисциплинах, в которых принимал участие.

По четыре медали на Олимпиаде-2026 завоевали еще 6 спортсменов — французские биатлонисты Жулия Симон (три золота, одно серебро), Кентен Фийон Майе (три золота, одна бронза) и Лу Жанмонно (два золота, одно серебро, одна бронза), нидерландский конькобежец Йенс ван Ваут (три золота, одна бронза), шведская лыжница Эбба Андерссон (одно золото, три серебра) и канадская конькобежка Кортни Саро (два серебра, две бронзы).