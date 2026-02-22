«Сан-Антонио» обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 139:122. Главным героем стал Виктор Вембаньяма: французский центровой набрал 28 очков и сделал 15 подборов, став самым результативным игроком встречи.

Виктор Вембаньяма globallookpress.com

«Сперс» одержали восьмую победу подряд и занимают второе место в Западной конференции. «Сакраменто» потерпел уже 16-е поражение кряду.

«Финикс» дома переиграл «Орландо» — 113:110. Победитель определился лишь после двух овертаймов. Самым результативным игроком встречи стал Десмонд Бэйн, набравший 34 очка.

«Финикс» располагается на седьмой строчке Западной конференции, а «Орландо» занимает седьмое место на Востоке.

«Нью-Орлеан» на своей площадке оказался сильнее «Филадельфии» — 126:111. Лучшим снайпером встречи стал Тайриз Макси, записавший на свой счёт 27 очков.

«Нью-Орлеан» идёт 14-м в Западной конференции, тогда как «Филадельфия» после четвёртого поражения подряд занимает шестое место на Востоке.

НБА. Результаты матчей игрового дня 22 февраля

«Финикс Санз» — «Орландо Мэджик» — 113:110 ОТ

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Филадельфия Сиксерс» — 126:111

«Сан-Антонио Спёрс» — «Сакраменто Кингз» — 139:122

«Чикаго Буллз» — «Детройт Пистонс» — 110:126

«Майами Хит» — «Мемфис Гриззлиз» — 136:120

«Нью-Йорк Никс» — «Хьюстон Рокетс» — 108:106