«Денвер» уверенно разобрался с «Портлендом» в выездном матче регулярного чемпионата НБА — 157:103. Гости с первых минут захватили инициативу и не оставили сопернику шансов, оформив одну из самых результативных побед в сезоне.

Никола Йокич globallookpress.com

Лидером встречи стал сербский центровой Никола Йокич, набравший 32 очка. Его вклад помог «Денверу» укрепиться в верхней части таблицы Западной конференции — команда идёт третьей. «Портленд» занимает 10-е место на Западе.

«Оклахома-Сити» на своей площадке победила «Бруклин» со счётом 105:86.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провёл на паркете 28 минут, записав в актив 3 очка, 5 подборов и 5 результативных передач.

«Тандер» лидируют в Западной конференции, тогда как «Бруклин» располагается на 14-й позиции на Востоке.