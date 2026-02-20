Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прошёл медицинское обследование из-за болей в правом колене, сообщила пресс-служба клуба.

Стефен Карри globallookpress.com

МРТ подтвердила наличие травмы, однако структурных повреждений выявлено не было. Повторное обследование запланировано через 10 дней. Ранее предполагалось, что баскетболист сможет вернуться на площадку 20 февраля.

У Карри диагностирован синдром пателлофеморальной боли, известный как «колено бегуна». Обострение произошло несколько недель назад во время индивидуальной тренировки.

Карри пытался продолжать выступать, несмотря на дискомфорт, однако был вынужден досрочно завершить матч с «Детройт Пистонс». После этого он уже пропустил несколько игр подряд.