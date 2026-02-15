Йенс ван'т Ваут из Нидерландов стал олимпийским чемпионом на дистанции 1500 м в шорт-треке.

Йенс ван'т Ваут globallookpress.com

Серебряную медаль завоевал Хван Тэхун из Южной Кореи, а бронза у латвийца Робертса Крузбергса.

Ранее Йенс ван'т Ваут также выиграл золотую медаль на дистанции 1000 метров. Он стал двукратным олимпийским чемпионом Игр-2026.

Олимпийские игры — 2026. Шорт-трек. 1500 м. Мужчины. Финал:

Йенс ван Ваут (Нидерланды) — 2.12,219.

Хван Дэ Хон (Южная Корея) — 2.12,304.

Роберт Крузберг (Латвия) — 2.12,376.

Син Тон Мин (Южная Корея) — 2.12,556.

Уильям Данджину (Канада) — 2.12,639.