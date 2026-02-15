Завершился командный спринт у женщин по биатлону в рамках этапа Кубка Содружества в Сочи.
Первое место завоевали Кристина Резцова и Наталия Шевченко, пробежавшие дистанцию за 44.08,8 с 14 промахами.
Вторыми стали представительницы Белоруссии Анна Сола и Динара Смольская с отставанием 9,6 секунды и 11 промахами на огневых рубежах.
Третье место у Тамары Дербушевой и Виктории Сливко (+33,4; 7).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026, Сочи. Командный спринт. Женщины
1. Кристина Резцова/Наталия Шевченко — 44.08,8 (14 промахов).
2. Анна Сола/Динара Смольская +9,6 (11).
3. Тамара Дербушева/Виктория Сливко +33,4 (7).
4. Алина Плицева/Екатерина Мошкова +55,1 (7).
5. Ксения Воробей/Ирина Шаклеина +1.28,8 (10).
6. Любовь Калинина/Полина Шевнина +1.43,9 (11).