Третье место у Тамары Дербушевой и Виктории Сливко (+33,4; 7).

Вторыми стали представительницы Белоруссии Анна Сола и Динара Смольская с отставанием 9,6 секунды и 11 промахами на огневых рубежах.

Первое место завоевали Кристина Резцова и Наталия Шевченко , пробежавшие дистанцию за 44.08,8 с 14 промахами.

Завершился командный спринт у женщин по биатлону в рамках этапа Кубка Содружества в Сочи.

