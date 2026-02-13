«Лейкерс» уверенно разобрались с «Далласом» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 124:104.
Главным героем встречи стал форвард хозяев Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл: 28 очков, 10 подборов и 12 результативных передач.
Для «Маверикс» это поражение стало девятым подряд — команда идёт 12-й на Западе, тогда как «Лейкерс» занимают пятое место конференции.
«Юта» на своей площадке уступила «Портленду» со счетом 119:135.
Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий Дрю Холидэй, набравший 31 очко.
«Портленд» располагается на девятой строчке Западной конференции, а «Джаз» занимают 13-е место.
«Милуоки» на выезде обыграл «Оклахому» — 110:93.
Форвард «Бакс» Усман Дженг отметился дабл-даблом — 19 очков и 11 подборов.
«Милуоки» занимает 12-ю позицию на Востоке, тогда как «Оклахома» продолжает лидировать в Западной конференции.