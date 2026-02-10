Подошел к концу женский финал лыжного спринта классическим ходом в рамках Олимпийских игр в Турине.
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт классикой, женщины. Результаты:
Линн Сван (Швеция) — 4.03,0.
Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 1,6.
Майя Дальквист (Швеция) +4,8.
Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия) +8,7.
Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +29,4.
Джулия Керн (США) +40,4.