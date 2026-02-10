Второй на финише оказалась ее соотечественница Йонна Сундлинг (+1,59).

Золото в гонке завоевала шведка Линн Сван с результатом 4:03,05.

Подошел к концу женский финал лыжного спринта классическим ходом в рамках Олимпийских игр в Турине.

