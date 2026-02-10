Завершился мужской спринт классическим ходом по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026.

Йоханес Клебо
Йоханес Клебо globallookpress.com

Золотую медаль выиграл 29-летний Йоханнес Клебо с результатом 3:39,74, став семикратным олимпийским чемпионов и двукратным в Турине-2026.

Вторым были американец Бен Огден(+0,87).

Бронзу завоевал еще один норвежец Оскар Вике (+6,81).

Олимпийские игры — 2026.  Лыжные гонки.  Спринт классикой, мужчины.  Результаты:

1.  Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.39,7.
2.  Бен Огден (США) — отставание 0,9.
3.  Оскар Опстад Вике (Норвегия) +6,8.
4.  Лаури Вуоринен (Финляндия) +11,6.
5.  Иржи Туз (Чехия) +18,5.
6.  Эрик Вальнес (Норвегия) +34,8.