Бронза у еще одного норвежца Стурла Холма Легрейда (+48,3; 1).

Он пробежал дистанцию за 51:31,5, не допустив не единого промаха на четырех огневых рубежах.

В индивидуальной гонке по биатлону на 20 км первое место занял норвежец Йохан-Олав Ботн.

Милан-2026•Сегодня 17:22 10 февраля в Милане-2026: анонс, онлайн, итоги дня

Милан-2026•Сегодня 14:04 «Я слишком упрямая»: история олимпийского возвращения Эмили Фишналлер

Милан-2026•Сегодня 02:55 Фигурка на ОИ-2026: Сизерон и Бодри взяли реванш, «чудо» оставило канадцев в топ-3

Милан-2026•Сегодня 01:45 9 февраля в Милане-2026: анонс, онлайн, итоги дня

Милан-2026•Сегодня 01:13 Фигурное катание, танцы на льду, ритм-танец: онлайн, прямая трансляция ОИ-2026

Главные темы сейчас

Милан-2026•Вчера 13:11 Сильнее боли: как Линдси Вонн снова бросила вызов невозможному

Милан-2026•06/02/2026 15:30 Фигурка на ОИ-2026: Гуменник удивит, а Петросян останется без медалей

Милан-2026•05/02/2026 15:20 Одиночество чемпиона: путь Йоханнеса Клебо к абсолютному доминированию

Милан-2026•03/02/2026 20:21 26 причин смотреть Олимпийские игры-2026: главные лица Милана и Кортины

Милан-2026•03/02/2026 15:34 Илья Малинин: золото Олимпиады — последний шаг к настоящему величию

Выбор читателей

Футбол•05/02/2026 17:34 Роман Шишкин: С Карседо будут спрашивать за результат с первых же матчей «Спартака»

Футбол•25/01/2026 08:54 Покорить столицу: почему от перехода Сауся в «Спартак» больше выиграет «Балтика»

Футбол•03/02/2026 13:27 Итоги трансферного января: «Ман Сити» и «Астон Вилла» — короли рынка, «Ливерпуль» — главный неудачник

Футбол•03/02/2026 08:05 Неликвидный хрусталь. Куда податься Захаряну после «Реал Сосьедада»?

Милан-2026•06/02/2026 20:19 Фигурка на ОИ-2026: Чок и Бейтс обошли Сизерона и Бодри, Сакамото выиграла у Лью

Самое интересное

Футбол•Вчера 18:03 Алмазы в грязи: почему клубы Премьер-лиги ищут будущих звезд в английской трясине

Милан-2026•Вчера 20:57 Мимо пьедестала: топ-10 суперзвезд НХЛ, пропустивших две последние Олимпиады

Футбол•08/02/2026 14:53 Загадка Алехандро Гарначо: когда потенциал превратится во что-то большее?

Футбол•08/02/2026 08:00 Завышенные ставки. Перрен, Жозе, Алберто и еще 7 игроков, так и не покоривших РПЛ