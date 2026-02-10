В индивидуальной гонке по биатлону на 20 км первое место занял норвежец Йохан-Олав Ботн.
Он пробежал дистанцию за 51:31,5, не допустив не единого промаха на четырех огневых рубежах.
Серебро досталось французу Эрику Перро (+14,8; 1).
Бронза у еще одного норвежца Стурла Холма Легрейда (+48,3; 1).
Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Индивидуальная гонка на 20 км, мужчины. Результаты:
1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 51.31,5 (без промахов).
2. Эрик Перро (Франция) — отставание 14,8 (1).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +48,3 (1).
4. Олли Хиденсало (Финляндия) +1.29,7 (0).
5. Филипп Наврат (Германия) +1.31,5 (1).