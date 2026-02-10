В индивидуальной гонке по биатлону на 20 км первое место занял норвежец Йохан-Олав Ботн.

Йохан-Олав Ботн
Йохан-Олав Ботн globallookpress.com

Он пробежал дистанцию за 51:31,5, не допустив не единого промаха на четырех огневых рубежах.

Серебро досталось французу Эрику Перро (+14,8; 1).

Бронза у еще одного норвежца Стурла Холма Легрейда (+48,3; 1).

Олимпийские игры — 2026.  Биатлон.  Индивидуальная гонка на 20 км, мужчины.  Результаты:

1.  Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 51.31,5 (без промахов).
2.  Эрик Перро (Франция) — отставание 14,8 (1).
3.  Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +48,3 (1).
4.  Олли Хиденсало (Финляндия) +1.29,7 (0).
5.  Филипп Наврат (Германия) +1.31,5 (1).