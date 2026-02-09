Российский тренер Евгений Плющенко сообщил, что продолжает работать с фигуристом Макаром Игнатовым.

Евгений Плющенко globallookpress.com

Ранее жена Игнатова, Александра Трусова, решила перейти из академии Плющенко в группу Этери Тутберидзе.

«Пока никаких изменений нет. Макар тренируется у меня и заявлений о переходе не делал. Он накатывает программы, готовится к Финалу Гран-при России. Кто будет ставить программы Макару на следующий сезон? Дайте с нынешним закончить», — заявил Плющенко в интервью РИА «Новости».

Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске с 4 по 9 марта.