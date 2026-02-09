Китайская фристайлистка Эйлин Гу стала самой успешной спортсменкой в истории Олимпийских игр в своем виде спорта.
9 февраля 22-летняя Гу завоевала серебряную медаль в дисциплине слоупстайл. Золото досталось швейцарской спортсменке Матильде Гремо, а бронзу выиграла канадка Меган Олдхэм.
Теперь в активе Гу 2 золотые и 2 серебряные награды с Олимпийских игр. Гремо занимает второе место в истории с 2 золотыми, 1 серебряной и 1 бронзовой медалью. Третье место у хафпайписта Дэвида Уайза, который имеет 2 золотые и 1 бронзовую медаль.