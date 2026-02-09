Теперь в активе Гу 2 золотые и 2 серебряные награды с Олимпийских игр. Гремо занимает второе место в истории с 2 золотыми, 1 серебряной и 1 бронзовой медалью. Третье место у хафпайписта Дэвида Уайза , который имеет 2 золотые и 1 бронзовую медаль.

9 февраля 22-летняя Гу завоевала серебряную медаль в дисциплине слоупстайл. Золото досталось швейцарской спортсменке Матильде Гремо , а бронзу выиграла канадка Меган Олдхэм .

Китайская фристайлистка Эйлин Гу стала самой успешной спортсменкой в истории Олимпийских игр в своем виде спорта.

Милан-2026•Сегодня 17:41 9 февраля в Милане-2026: анонс, онлайн, итоги дня

Милан-2026•Сегодня 13:11 Сильнее боли: как Линдси Вонн снова бросила вызов невозможному

Милан-2026•Сегодня 02:41 Фигурка на ОИ-2026: Малинин выиграл золото для США, бронзу забрала Италия

Милан-2026•Сегодня 01:44 8 февраля в Милане-2026: анонс, онлайн, итоги дня

Милан-2026•Сегодня 00:56 Фигурное катание, произвольная программа: онлайн, прямая трансляция ОИ-2026

Главные темы сейчас

Милан-2026•06/02/2026 15:30 Фигурка на ОИ-2026: Гуменник удивит, а Петросян останется без медалей

Милан-2026•05/02/2026 15:20 Одиночество чемпиона: путь Йоханнеса Клебо к абсолютному доминированию

Милан-2026•03/02/2026 20:21 26 причин смотреть Олимпийские игры-2026: главные лица Милана и Кортины

Милан-2026•03/02/2026 15:34 Илья Малинин: золото Олимпиады — последний шаг к настоящему величию

Милан-2026•29/01/2026 11:11 Тринадцать — счастливое число? Кто из россиян выступит на Олимпиаде-2026 в Милане

Выбор читателей

Футбол•04/02/2026 10:00 Подоспевший Рейс: ЦСКА забирает центрдефа у лиссабонского «Спортинга»

Футбол•03/02/2026 13:27 Итоги трансферного января: «Ман Сити» и «Астон Вилла» — короли рынка, «Ливерпуль» — главный неудачник

Теннис•02/02/2026 17:38 Разум хочет, а тело — не может: как Джокович стал главным «королем драмы»

Футбол•04/02/2026 08:12 В Турцию на работу: Макаров и Чалов пошли по пути Дзюбы, Джикии, Бесчастных

Футбол•06/02/2026 15:18 Саудовский бунтарь: возвращение в «МЮ», дуэт с Месси и еще пять вариантов будущего Роналду

Самое интересное

Игры•08/01/2026 16:25 Топ-9 спортивных и гоночных игр, заслуживающих внимания в 2026 году

Футбол•06/01/2026 16:09 Свободу Кобби Мейну! 11 игроков АПЛ, которым надо спасать свою карьеру

Футбол•05/01/2026 17:11 Грандиозные идеи и удручающая реальность: почему Аморима выгнали из «Манчестер Юнайтед»

Бои•05/01/2026 12:15 Тренировки на стройке и жизнь в горах: секрет нечеловеческого кардио Двалишвили