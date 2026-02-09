В понедельник, 9 февраля, состоятся командные соревнования в танцах на льду, ритм-танце. Следить за ходом соревнований можно в нашей онлайн-трансляции

21:43 Классно выступили Беккер и Эрнандес, филигранно выполнив каждый элемент.

21:43 Красиво исполнили вращательную поддержку.

21:42 Пока все элементы зелеными маркерами отмечены.

21:42 Дорожки шагов получились хорошо.

21:41 Очень уверенно держатся представители Великобритании.

21:40 Британцы Фиби Беккер и Джеймс Эрнандес начали выступление.

21:40 Результат Ванг Шиюлю и Лю Ксинуй из Китая — 64.76

21:37 Яркое выступление удалось китайцам, удалось справится с переживаниями Вангу и Лю.

21:36 Уверенно держатся китайские спортсмены, но и сложных элементов пока по минимуму.

21:35 Последовательные твизлы обозначены желтым маркером.

21:34 Ванг Шиюлю и Лю Ксинуй из Китая начали выступление.

21:34 Результат Софии Вал и Асафа Казимова из Испании — 64.98

21:30 Красиво получилась вращательная поддержка, на чем выступление закончилось. Сосредоточенно выступили спортсмены, в попытке исключить ошибки.

21:30 Уверенно катают испанцы.

21:29 Дорожка шагов получилась хорошо.

21:28 Последовательные твизлы получились на желтый маркер и пойдут на пересмотр судей.

21:27 Испанский дуэт София Вал и Асаф Казимов начали выступление.

21:20 Спортсмены приступили к разминке на льду.

До соревнования

21:10 Соревнования по фигурному катанию на Ледовой арене в Милане. Арена, известная как Unipol Forum в Ассаго, является одним из лучших спортивных сооружений Европы. К тому же здесь находится известная школа фигурного катания. Арена рассчитана примерно на 10 000 зрителей

В Милане будет разыгран комплект наград в танцах на льду. Победители и призеры будут определены по наибольшей сумме баллов, полученных дуэтами за ритм-танец и произвольный танец. На турнире выступят 23 пары. 20 из них квалифицируются в произвольный танец по результатам ритм-танца.

Главными фаворитами танцевального олимпийского турнира являются Мэдисон Чок — Эван Бейтс из США, которые выиграли три из четырех чемпионатов мира в этом олимпийском цикле. В нынешнем сезоне Мэдисон и Эван победили на этапах Гран-при в Китае и США, а также в финале Гран-при. Хотя, стоит отметить, что оценка за элементы у них не всегда была самой высокой, но в их пользу говорят оценки за компоненты. В коллекции этой пары нет только олимпийской медали личного турнира, и они явно нацелены завоевать самую ценную из олимпийского комплекта наград.

Но в этом сезоне у Чок и Бейтса появились конкуренты, которые также, как и они, тренируются в Монреале. Это образованный год назад дуэт Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон. Француз в Пекине завоевал золото в дуэте с Габриэлой Пападакис, а после чемпионата мира-2022 пара завершила выступления в спорте. И в 2025-м Гийом стал кататься с Лоранс, которая ранее выступала с Николаем Соренсеном, представляя Данию и Канаду. Уже с начала олимпийского сезона фигуристы показали, что им по силам выиграть медаль в Милане, в т.ч. и золотую. Они победили на этапах Гран-при во Франции и Финляндии, стали вторыми в финале Гран-при и завоевали титул чемпионов Европы в январе 2026 года.

Скорее всего, именно эти два дуэта поведут спор за золото и серебро при отсутствии грубых ошибок тех или других.

А вот борьба за бронзу будет еще более напряженная. Сразу три дуэта претендуют на эту награду. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри трижды выигрывали чемпионат Европы и были на пьедестале чемпионата мира, но в своей длинной карьере ни разу не поднимались на олимпийский пьедестал. Подопечные Барбары Фузар-Поли, так же, как и она в 2006-м, будут выступать перед родной публикой. И возможно ее поддержка сыграет в их пользу в противостоянии с оппонентами. В их числе четырехкратные призеры чемпионата мира Пайпер Гиллес — Поль Пуарье, представляющие Канаду, и призеры чемпионата мира-2025 Лайла Фир — Льюис Гибсон из Великобритании. Лайла и Льюис обыграли Шарлен и Марко на последнем первенстве планеты, но на недавно прошедшем первенстве континента в Шеффилде уступили дуэту, представляющему Италию.