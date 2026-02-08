Третьими финишировали биатлонисты из Германии (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт, Франциска Пройс) (+1:05,3 и 1+3).

Серебро досталось квартету из Италии (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) (+25,8 и 0+5).

Золотые медали в ней завоевала сборная Франции (Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Лу Жанмонно и Жюлия Симон) , преодолевшая дистанцию за один час 14 минут и 15 секунд с 7 промахами на огневых рубежах.

