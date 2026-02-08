Завершилась смешанная эстафета по биатлону 4х6 км.

Жулия Симон — финишер сборной Франции
Золотые медали в ней завоевала сборная Франции (Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Лу Жанмонно и Жюлия Симон), преодолевшая дистанцию за один час 14 минут и 15 секунд с 7 промахами на огневых рубежах.

Серебро досталось квартету из Италии (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) (+25,8 и 0+5).

Третьими финишировали биатлонисты из Германии (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт, Франциска Пройс) (+1:05,3 и 1+3).

Смешанная эстафета. 4 х 6 км:

1.  Франция — 1:04.15,5
2.  Италия — +25,8
3.  Германия — +1.05,3
4.  Норвегия — +1.37,2
5.  Швеция — +1.40,8
6.  Финляндия — +1.56,5