Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года состоится в Милане 6 февраля и начнется в 22:00 мск. Следить за ходом красочного и зрелищного спортивного события можно вместе с нашим онлайном.

21:28 Российские спортсмены, выступающие в качестве нейтральных, к сожалению, не примут участия в параде. Зато там будут наши спортсмены, перешедшие в другие сборные. Некоторые даже — в качестве знаменосцев. В основном это фигуристы: Карина Акопова и Никита Рахманин за Армению, Лука Берулава и Диана Дэвис за Грузию, Мария Сенюк — за Израиль.

Лука Берулава с Анастасией Метёлкиной globallookpress.com

21:20 Нас ждет очередная уникальная церемония (а другие теперь вообще бывают?) — две олимпийские чаши, два парада, четыре церемонии. Миланский стадион «Сан-Сиро» будет ключевой точкой, но не единственной. В Предаццо соберутся лыжники, прямо в этой комунне пройдут прыжки с трамплина, лыжные гонки неподалеку в Валь-ди-Фьемме. В Ливиньо — сноуборд, фристайл, горные лыжи и ски-альпинизм. Кортина-д’Ампеццо — второй заглавный город, в этом кластере биатлон, часть горных лыж, керлинг и бобслей/скелетон/сани.

Парады спортсменов пройдут в главных городах Игр — Милане и Кортине-д’Ампеццо. Впервые олимпийский огонь зажгут в двух чашах: на Арке Мира в Милане и на Пьяцца Дибона в Кортине.

Арка Мира в Милане olympic.com

22:17 До начала церемонии открытия Игр около 40 минут и мы неспешно начинаем разогреваться и готовиться к этому событию.

Грандиозный праздник и две чаши олимпийского огня

Церемония открытия Игр-2026 пройдет на Олимпийском стадионе «Сан-Сиро в Милане». Но этот день будет отмечен не только захватывающим событием на арене, названной в честь легенды футбола Джузеппе Меаццы: 6 февраля по всему Милану и в других местах проведения Игр-2026 состоятся различные мероприятия.

В Предаццо, Ливиньо и Кортина д'Ампеццо также состоятся церемонии открытия Игр и парады спортсменов. Эти мероприятия дадут атлетам возможность почувствовать атмосферу Игр и вне Милана. К тому же в этих событиях примут участие болельщики, зрители, жители.

Парад делегаций и церемония зажжения олимпийского огня останутся главными событиями в этот день и будут дополнены новыми инициативами, способствующими инклюзивности и участию в Играх широкого числа людей на церемонии и в местах проведения соревнований.

Здание в Кортине globallookpress.com

Впервые в истории будут установлены две чаши с олимпийским огнем:

Одна чаша будет расположена в Милане на Арке Мира или Триумфальной арке — знаковой достопримечательности города.

Вторая чаша разместится в Кортина-д'Ампеццо на Пьяцца Дибона — в самом сердце города в горах.

На один вечер «Сан-Сиро» превратится в мировую арену, где спортсмены, артисты и известные личности выступят в захватывающем шоу перед 77 тысячами зрителей. Когда олимпийский огонь озарит небо Милана, стадион со 100-летней историей еще раз подтвердит свой статус одной из самых знаковых достопримечательностей Милана.