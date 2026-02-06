Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Демин поделился впечатлениями от игры против «Орландо Мэджик» (98:118) в регулярном чемпионате НБА, в котором он обновил рекорд результативности.

Егор Демин globallookpress.com

«В первую очередь хочу выразить огромную благодарность своему личному тренеру Заку Гонсалесу. Мы провели вместе много часов в зале в Лос-Анджелесе во время преддрафтовой подготовки, а потом я продолжал работать уже здесь в межсезонье. Именно благодаря его подходу и вниманию к деталям мне удалось заметно улучшить свой бросок.

Всё просто: чтобы быстрее бегать, надо много бегать, а чтобы лучше бросать, нужно постоянно работать над этим на игровой скорости и закреплять правильные привычки. Ну и, конечно, просто проводить на паркете как можно больше времени — это ключ к прогрессу, — сказал Демин на пресс-конференции.

Против "Орландо" 19-летний защитник набрал 26 очков, это наивысший показатель для него за карьеру в НБА.