За океаном этой ночью состоялись 7 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Нью-Йорк» — «Денвер» — 134:127 OT (28:30, 27:23, 33:29, 20:26, 11:11, 15:8)

Н: Брансон (42), Таунс (24 + 12 подборов), Ануноби (20), Шэмет (16).

Д: Дж. Мюррэй (39), Йокич (30 + 13 подборов + 10 передач), Хардуэй (19).

«Торонто» — «Миннесота» — 126:128 (35:32, 37:27, 32:35, 22:34)

Т: Ингрэм (25), Куикли (23), Барнс (22 + 10 подборов), Мамукелашвили (14).

М: Эдвардс (30), Хайлэнд (20), Макдэниэлс (19), Рэндл (17), Рид (17).

«Милуоки» — «Нью-Орлеан» — 141:137 ОТ (30:34, 33:36, 36:34, 29:24, 13:9)

М: Роллинз (27), Грин (20), Портер (18), Тернер (16), Коффи (16), Нэнс (16).

Н: Мерфи (44), Бей (22), Уильямсон (20), Фирс (13).

«Хьюстон» — «Бостон» — 93:114 (17:18, 25:31, 21:36, 30:29)

В составе «Бостона» лучшим был защитник Деррик Уайт (28 очков + 8 передач).

В «Хьюстоне» выделялся их лидер Кевин Дюрант, который записал в свой актив 15 очков.

Х: Дюрант (15), Смит (13), Шенгюн (13), Томпсон (11).

Б: Уайт (28), Притчард (27), Гарза (19), Шайерман (15 + 10 подборов).

«Сан-Антонио» — «Оклахома» — 116:106 (39:26, 34:32, 22:27, 21:21)

Самым результативными игроками встречи были форвары «Сперс» Келдон Джонсон и «Тандер» Кенрич Уильямс, набравшие по 25 очков.

Центровой «Спэрс» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 22 очка и 14 подборов.

С: К. Джонсон (25), Вембаньяма (22 + 14 подборов), Фокс (15 + 10 передач), Касл (14).

О: К. Уильямс (25), Джейлин Уильямс (24 + 12 подборов), Уиггинс (20).

«Сакраменто» — «Мемфис» — 125:129 (31:28, 26:30, 34:31, 34:40)

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Мемфиса» Тай Джером — у него 28 очков.

С: Сабонис (24 очка + 15 подборов), Дерозан (20), Клиффорд (14)

М: Джером (28), Спенсер (20), Уэллс (18).

«Клипперс» — «Кливленд» — 91:124 (18:36, 24:26, 26:32, 23:30)

Больше всего очков в матче набрал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл (29), также у него 5 подборов и 9 ассистов.

У «Клипперс» лучшую результативность показал форвард Кавай Леонард, на его счету 25 очков, 7 подборов и 4 передачи.