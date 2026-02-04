Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о своем будущем.  Спортсменка завершила карьеру в ноябре 2025 года.

Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева globallookpress.com

«Кто знает, как жизнь повернется.  Недавние примеры возвращений у нас есть.  Но это правда очень сложно.  Так что, может, уже развивать себя в тренерстве и выступать в шоу.  Это легче и немного интереснее.

Сейчас просто нет такой возможности: совмещать "Ледниковый" и работу над прыжками было бы очень сложно.  Так что в данный момент о возвращении я не думаю», — цитирует Туктамышеву Sport24.

Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года.