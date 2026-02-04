Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о своем будущем. Спортсменка завершила карьеру в ноябре 2025 года.

Елизавета Туктамышева globallookpress.com

«Кто знает, как жизнь повернется. Недавние примеры возвращений у нас есть. Но это правда очень сложно. Так что, может, уже развивать себя в тренерстве и выступать в шоу. Это легче и немного интереснее.

Сейчас просто нет такой возможности: совмещать "Ледниковый" и работу над прыжками было бы очень сложно. Так что в данный момент о возвращении я не думаю», — цитирует Туктамышеву Sport24.

Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года.