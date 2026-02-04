Карл Штосс, председатель комиссии по выбору мест проведения зимних Олимпийских игр, объявил, что Швейцария является единственным кандидатом на организацию Олимпиады в 2038 году. Эта информация была опубликована ТАСС.

Олимпийские кольца globallookpress.com

Заявление Штосса прозвучало на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая проходила в Милане. Ожидается, что решение о проведении Олимпиады в Швейцарии будет принято на сессии МОК в апреле 2027 года.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Зимние Олимпийские игры 2030 года примет Французские Альпы, а в 2034 году соревнования состоятся в Солт-Лейк-Сити, США.