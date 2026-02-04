«Лос-Анджелес Клипперс» согласовали обмен с «Кливленд Кавальерс»: 11-кратный участник Матча всех звёзд Джеймс Харден продолжит карьеру в Огайо, а в обратном направлении отправится разыгрывающий Дариус Гарлэнд вместе с выбором во втором раунде драфта. Об этом сообщает ESPN.

Джеймс Харден globallookpress.com

В нынешнем сезоне 36-летний Харден в составе «Клипперс» в среднем набирал 25,4 очка за 35,4 минуты игрового времени.

Гарлэнд, которому 26 лет, пропустил часть чемпионата из-за травм, однако в 26 матчах приносил команде по 18 очков за игру.

Харден — олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной США. Он трижды становился лучшим снайпером регулярного сезона НБА.