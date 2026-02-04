Разыгрывающий «Юта Джаз» Исайя Кольер установил новый рекорд в матче регулярного чемпионата НБА против «Индианы Пэйсерс» (131:122).

Исайя Кольер globallookpress.com

В возрасте 21 года Кольер стал самым молодым игроком в истории лиги, который смог сделать более 20 передач за одну игру. В этом матче он набрал 17 очков и отдал 22 результативные передачи.

Стоит отметить, что Исайя был всего на семь передач от рекорда клуба, который принадлежит легендарному Джону Стоктону (28 передач). Кольер проводит свой второй год в лиге. Защитник был выбран на драфте 2024 года под 29-м номером.