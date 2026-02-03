«Филадельфия» добилась победы над «Клипперс» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 128:113.

Кавай Леонард globallookpress.com

Самыми результативными баскетболистами встречи стали лёгкий форвард хозяев Кавай Леонард и защитник «Сиксерс» Тайриз Макси — оба набрали по 29 очков.

Для команды из Филадельфии этот успех стал четвёртым подряд и 28-м в текущем сезоне, что позволяет ей удерживать шестую позицию в Восточной конференции. «Клипперс», имея 23 победы, остаются девятыми на Западе.

«Мемфис» на своей площадке переиграл «Миннесоту» со счётом 137:128.

Лучшим снайпером встречи стал защитник гостей Энтони Эдвардс, записавший на свой счёт 39 очков.

Победа позволила «Гриззлиз» прервать серию из шести поражений подряд — команда занимает 11-е место на Западе (19 побед и 29 поражений). «Миннесота» с балансом 31–20 идёт пятой и прервала свою четырёхматчевую победную серию.

Результаты игрового дня НБА 3 февраля:

«Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 102:95

«Индиана Пэйсерс» — «Хьюстон Рокетс» — 114:118

«Мемфис Гриззлиз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 137:128

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия Сиксерс» — 113:128