Российские спортсмены прошли допинг-тестирование перед стартом Олимпиады 2026 года в Милане, сообщает руководитель допинг-тестирования Жак Антенен в ходе сессии МОК.

«Все участвующие нейтральные атлеты из России и Беларуси были подвергнуты тестированию перед Играми. Все без исключения были проверены согласно рекомендациям ITA», — цитирует Антенена «РИА Новости Спорт».

Зимняя Олимпиада 2026 года состоится с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Всего в них примут участие 13 российских спортсменов и будет разыграно 116 комплектов наград.