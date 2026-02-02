«Нью-Йорк Никс» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:100.

Лука Дончич globallookpress.com

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Лука Дончич. Словенский баскетболист набрал 30 очков и сделал 15 подборов.

Победа стала для «Никс» шестой подряд. Команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лейкерс» находятся на седьмой позиции на Западе.

«Лос-Анджелес Клипперс» уверенно обыграл «Финикс Санз» на выезде — 117:93.

Лидером встречи стал лёгкий форвард гостей Кавай Леонард, оформивший 25 очков, 8 подборов и 5 результативных передач.

После поражения «Финикс» находится на 7-м месте в Западной конференции. «Клипперс» идут на 9-й позиции.

«Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Денвер Наггетс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счётом 121:111.

Ключевую роль в победе гостей сыграл разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, оформивший дабл-дабл — 34 очка и 13 результативных передач.

«Оклахома» продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Денвер» располагается на третьем месте.

НБА. Результаты матчей 2 февраля

«Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс» — 107:79

«Майами Хит» — «Чикаго Буллз» — 134:91

«Торонто Рэпторс» — «Юта Джаз» — 107:100

«Вашингтон Уизардс» — «Сакраменто Кингз» — 116:112

«Детройт Пистонс» — «Бруклин Нетс» — 130:77

«Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 112:100

«Сан-Антонио Спёрс» — «Орландо Мэджик» — 112:103

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 93:117

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Кливленд Кавальерс» — 111:130

«Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 111:121