НБА на официальном сайте опубликовала список участников Матча звёзд 2026 года.
В состав команды Восточной конференции вошли:
Стартовая пятёрка: Яннис Адетокунбо («Милуоки»), Джейлен Браун («Бостон»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»), Кейд Каннингем («Детройт»), Тайриз Макси («Филадельфия»);
Запасные: Скотти Барнс («Торонто»), Джейлен Дюрен («Детройт»), Джейлен Джонсон («Атланта»), Донован Митчелл («Кливленд»), Норман Пауэлл («Майами»), Паскаль Сиакам («Индиана»), Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»).
Западную конференцию в Матче звёзд представят:
Стартовая пятёрка: Стефен Карри («Голден Стэйт»), Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити»), Никола Йокич («Денвер»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»);
Запасные: Энтони Эдвардс («Миннесота»), Джамал Мюррей («Денвер»), Чет Холмгрен («Оклахома-Сити»), Кевин Дюрант («Хьюстон»), Девин Букер («Финикс»), Дени Авдия («Портленд»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
41-летний Леброн Джеймс примет участие в Матче звёзд в 22-й раз за карьеру, что является рекордным показателем.
Матч звёзд НБА — 2026 пройдёт в новом формате. Участники будут разделены на три команды. Турнир состоится по круговой системе, матчи будут длиться по 12 минут. В каждой команде заявят не менее восьми игроков, а в финал выйдут две лучшие сборные.