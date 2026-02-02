Матч звёзд НБА — 2026 пройдёт в новом формате. Участники будут разделены на три команды. Турнир состоится по круговой системе, матчи будут длиться по 12 минут. В каждой команде заявят не менее восьми игроков, а в финал выйдут две лучшие сборные.

41-летний Леброн Джеймс примет участие в Матче звёзд в 22-й раз за карьеру, что является рекордным показателем.

НБА на официальном сайте опубликовала список участников Матча звёзд 2026 года.

