Журналист ESPN Шэмс Чарания сообщил, что три клуба НБА — «Кливленд Кавальерс», «Сакраменто Кингз» и «Чикаго Буллз» — провели трехсторонний обмен.

Денис Шредер globallookpress.com

«Сакраменто» получил легкого форварда Деандре Хантера, отдав в обмен защитников Денниса Шредера и Кеона Эллиса. «Чикаго» получил от «Кингз» центрового Дарио Шарича и два будущих пика второго раунда драфта.

«Кливленд» воспользовался слотом Хантера для усиления своей задней линии, сэкономив при этом 50 миллионов долларов на зарплате и налогах этим летом. «Сакраменто» получил проверенного форварда, который может играть в обороне и бросать трёхочковые. Он находится на контракте до 2027 года и сейчас в расцвете сил.

Кроме того, «Сакраменто» получил дополнительную гибкость в формировании состава, включая возможность перевести Дилана Кардуэлла с двустороннего контракта на полноценный, отметил Чарания в своём сообщении в социальной сети X.