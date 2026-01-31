Одна из главных звезд НБА греческий центровой Яннис Адетокунбо в ближайшее время может сменить клуб.

Яннис Адетокунбо globallookpress.com

По данным авторитетного журналиста Ховарда Бека 31-летний игрок готов сменить «Милуоки Бакс» на «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Недавно мне сказали, что, с точки зрения Янниса, "Лейкерс" — это команда, которая представляет интерес. Но, опять же, здесь есть сложности с точки зрения активов для обмена.

Это ещё одна команда, в которой, когда наступит лето, будет больше возможностей для драфта, и ситуация прояснится, когда станет понятно, что будет с Леброном и Остином Ривзом», — цитирует Бека портал MSN.

«Милуоки» является единственным клубом центрового в НБА, за него он играет с 2013 года.